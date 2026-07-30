الخميس 2026-07-30 02:30 م

جورج كلوني وزوجته يُخلِيان منزلهما في فرنسا.. ما السبب؟

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جورج كلوني وأمل علم الدين
 
الخميس، 30-07-2026 01:02 م
الوكيل الإخباري-   قام الممثل العالمي جورج كلوني وزوجته، المحامية اللبنانية أمل علم الدين، بإخلاء منزلهما في بلدة برينيول بمنطقة بروفانس ألب كوت دازور جنوب شرقي فرنسا، بسبب الحرائق التي تجتاح المنطقة.اضافة اعلان


ووجّه الزوجان رسالة إلى رئيس بلدية برينيول، عبّرا فيها عن تضامنهما مع السكان، وأكدا استعدادهما للمساهمة في إعادة إعمار البلدة إذا تضررت من الحرائق، معربين عن أملهما في سلامة الجميع.

وقالا في رسالتهما إنهما لا يعلمان ما إذا كان منزلهما سينجو من الحرائق، لكنهما سيبقيان جزءًا من مجتمع برينيول مهما حدث.

ويقيم جورج وأمل كلوني مع توأميهما، ألكسندر وإيلا، في مزرعة بفرنسا اختاراها مقرًا رئيسيًا للعائلة بعيدًا عن أجواء هوليوود.
 
 


gnews

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