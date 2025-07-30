جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بظهور مختلف ووزن زائد - صور

ووصل وسوف إلى مطار القاهرة، حيث استقبله المنتج تامر عبد المنعم ونجله يوسف. وقد فاجأ الفنان السوري الحاضرين بظهوره بـملامح مختلفة ووزن زائد بشكل ملحوظ.
🖤 كما حرص وسوف على نعي الموسيقار زياد الرحباني، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عاماً، معبّراً عن حزنه لفقدانه.
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