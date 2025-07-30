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جورج وسوف يُفاجئ الجمهور بظهور مختلف ووزن زائد - صور

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جورج وسوف
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   يُحيي النجم جورج وسوف حفلاً ضخماً مساء الخميس، 31 يوليو، في سكاي العلمين الجديدة بمصر، وسط ترقّب جماهيري كبير.

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ووصل وسوف إلى مطار القاهرة، حيث استقبله المنتج تامر عبد المنعم ونجله يوسف. وقد فاجأ الفنان السوري الحاضرين بظهوره بـملامح مختلفة ووزن زائد بشكل ملحوظ.


🖤 كما حرص وسوف على نعي الموسيقار زياد الرحباني، الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 69 عاماً، معبّراً عن حزنه لفقدانه.

 

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لبنان 24  

 
 
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