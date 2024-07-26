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جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية

جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية
جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية
الجمعة، 26-07-2024 07:35 م

 

 الوكيل الاخباري - جاءت فرقة جوقة سراج من فلسطين التاريخية لجرش الابية لتوصل رسالة حب ووفاء لشعب الأردن، ولتشارك معه الفرح والألم و اللحن والكلمة.


مؤكدة ان الفن رسالة تحمل في طياتها معاني عديدة وتنقل رسائل بالنغم يعجز الانسان عن وصفها إلا باللحن، وبدأت سراج وصلتها الفنية بأغنية "على الاوف مشعل" كما قدمت أغنية "وينك "التي تحدثت عن المحبة والإنسان وكيف تغير وغير من تقاليده وعاداته.


واختتمت فعاليات مسرح الساحة الرئيسية لليوم الثاني للمهرجان، بعروض من الفرقة الجورجية “Georgian National Dance state Academic” التي اخذت جمهور جرش إلى موطنهم بجماله واصالته وفنه المميز بالكلمة واللحن والأزياء التي اضافت للعرض رونقه الفني الاصيل، ومع جمال الارض والخضرة اجتمع اللحن والموسيقى في توليفة فنية مختلفة ورائعة حاكت تاريخ بلد أحب الفن والإبداع.

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