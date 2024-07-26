جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية

الوكيل الاخباري - جاءت فرقة جوقة سراج من فلسطين التاريخية لجرش الابية لتوصل رسالة حب ووفاء لشعب الأردن، ولتشارك معه الفرح والألم و اللحن والكلمة.



مؤكدة ان الفن رسالة تحمل في طياتها معاني عديدة وتنقل رسائل بالنغم يعجز الانسان عن وصفها إلا باللحن، وبدأت سراج وصلتها الفنية بأغنية "على الاوف مشعل" كما قدمت أغنية "وينك "التي تحدثت عن المحبة والإنسان وكيف تغير وغير من تقاليده وعاداته.