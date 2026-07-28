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جو أشقر يتحدث عن خسارته المالية في المصارف اللبنانية - فيديو

شصيث
جو أشقر
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان اللبناني جو أشقر أنه خسر نحو "13 مليون دولار نقدًا" كانت مودعة في المصارف اللبنانية قبل الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أشقر خلال استضافته في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات أنه استثمر كثيرًا في لبنان، كما وجه انتقادات حادة للشعب اللبناني خلال حديثه عن الأزمة.

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