جيمري بايسال تخضع لعملية إزالة ورم سرطاني - صور

الوكيل الإخباري- شهد الوسط الفني في تركيا صدمة كبيرة عقب إعلان الممثلة جيمري بايسال، بطلة مسلسل "ليلى" الشهير، إصابتها بمرض سرطان الثدي وخضوعها لجراحة عاجلة لاستئصال الورم.

اضافة اعلان



وفقاً لوسائل إعلام تركية، اكتشفت بايسال مؤخراً ورماً حميداً كان موجوداً في ثديها منذ 8 سنوات، لكنه بدأ بالنمو في الفترة الأخيرة، مما استدعى إزالته جراحياً. وقد شاركت بايسال صورة لها من سرير المستشفى بعد العملية، مطمئنة جمهورها بأنها بصحة جيدة.



وعلّقت على الصورة قائلة: "نعم، لقد انتهينا من عملية جراحية أخرى، لا داعي للقلق، لقد مررنا بالكثير، فلتكن هذه ذكرى جميلة هنا." برسالتها القصيرة من سرير المستشفى، استطاعت جيمري أن ترسل الكثير من الدفء لمحبيها، وأن تُعيد تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر لأورام الثدي حتى وإن كانت حميدة. وقد أطلقت بعض الجمعيات النسائية في تركيا حملات توعوية عقب إعلانها، لتشجيع النساء على الفحص الدوري، مستندين على قصتها في الإصابة والعلاج.



جاء هذا الإعلان الصادم عن حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن انفصالها عن زميلها الممثل آيتاش شاشماز قبل أيام قليلة، إثر إلغاء متابعة بعضهما البعض على منصة "إنستغرام". هذا الانفصال كان قد بدد آمال الجمهور في زواج قريب بين النجمين، ليتبعه الآن هذا الخبر المفاجئ حول صحتها.



جيمري بايسال هي ممثلة تركية من مواليد إزمير عام 1999. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة من خلال المسرح، ثم انتقلت إلى التلفزيون، حيث شاركت في عدد من الأعمال الثانوية قبل أن تنطلق بقوة في مسلسل "لا تترك يدي". لكن شهرتها الحقيقية جاءت بعد بطولتها في مسلسل "لعبة الحظ"، ثم توالت أعمالها وصولاً إلى مسلسل "ليلى" الذي ثبت أقدامها كنجمة صف أول في تركيا.







