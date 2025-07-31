جينيفر لوبيز تُحيي حفلا ضخما في شرم الشيخ بعد غياب 6 سنوات - صور

ويأتي الحفل ضمن جولتها العالمية التي تشمل عددًا من المدن أبرزها: إسطنبول، مدريد، كازاخستان، وأبو ظبي. وتُعد هذه الزيارة الأولى لها إلى مصر منذ آخر حفلاتها في العلمين عام 2019.
ويُذكر أن لوبيز أعلنت مطلع العام الجاري طلاقها رسميًا من الممثل بن أفليك بعد زواج استمر قرابة عامين.
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