جينيفر لوبيز تُحيي حفلا ضخما في شرم الشيخ بعد غياب 6 سنوات - صور

الوكيل الإخباري- أحيت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلًا غنائيًا كبيرًا في شرم الشيخ مساء الأربعاء، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير. وقدّمت مجموعة من أشهر أغانيها بعدة إطلالات لافتة.

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ويأتي الحفل ضمن جولتها العالمية التي تشمل عددًا من المدن أبرزها: إسطنبول، مدريد، كازاخستان، وأبو ظبي. وتُعد هذه الزيارة الأولى لها إلى مصر منذ آخر حفلاتها في العلمين عام 2019.



ويُذكر أن لوبيز أعلنت مطلع العام الجاري طلاقها رسميًا من الممثل بن أفليك بعد زواج استمر قرابة عامين.











