الخميس 2025-07-31 11:45 ص
 

جينيفر لوبيز تُحيي حفلا ضخما في شرم الشيخ بعد غياب 6 سنوات - صور

اانان
جينيفر لوبيز
 
الخميس، 31-07-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   أحيت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلًا غنائيًا كبيرًا في شرم الشيخ مساء الأربعاء، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل كبير. وقدّمت مجموعة من أشهر أغانيها بعدة إطلالات لافتة.

اضافة اعلان


ويأتي الحفل ضمن جولتها العالمية التي تشمل عددًا من المدن أبرزها: إسطنبول، مدريد، كازاخستان، وأبو ظبي. وتُعد هذه الزيارة الأولى لها إلى مصر منذ آخر حفلاتها في العلمين عام 2019.


ويُذكر أن لوبيز أعلنت مطلع العام الجاري طلاقها رسميًا من الممثل بن أفليك بعد زواج استمر قرابة عامين.

 

Image1_720253111946466738407.jpg

Image1_720253111955860450807.jpg

 

Image1_720253111102871309981.jpg

 

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود

مناسبات عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود - صور

8عتى

فن ومشاهير ناصيف زيتون يُشعل مسرح قرطاج بحضور زوجته دانييلا رحمة - فيديو

انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

عربي ودولي انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

اانان

فن ومشاهير جينيفر لوبيز تُحيي حفلا ضخما في شرم الشيخ بعد غياب 6 سنوات - صور

ظكم

فن ومشاهير عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا - فيديو

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في شهر

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء

الذهب

اقتصاد محلي 66.9 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة