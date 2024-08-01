جينيفر لوبيز وبن أفليك يوقعان أوراق الطلاق

الوكيل الإخباري - تقترب المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز (55 عاماً) والممثل بن أفليك (51 عاماً) من الطلاق، بعد فشل أحدث محاولات الإصلاح بينهما خلال الأسابيع الماضية.



وقالت عدة مصادر إنه تم الانتهاء من أوراق طلاق الزوجين، ولكن لم يتم تقديمها بعد.



وتأتي هذه الأنباء بعدما قام بن أفليك بشراء منزل بقيمة 20.5 مليون دولار يوم الأربعاء الماضي، وهو يوم عيد ميلاد لوبيز.



وقال أصدقاء لوبيز إن شراء أفليك المفاجئ لمنزل بمفرده يوم عيد ميلادها كان "طعنة في القلب".



وقال مصدر مقرب للزوجين: "لقد أنهيا المعاملات الورقية الخاصة بالطلاق منذ شهر، ولكنهما ينتظران الوقت المناسب للإعلان عن الأمر".

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