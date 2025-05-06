الثلاثاء 2025-05-06 02:47 م
 

حادث اقتحام جديد لمنزل جنيفر أنيستون في لوس أنجلوس يثير القلق

بر
جنيفر أنيستون
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري- شهد منزل النجمة العالمية جنيفر أنيستون في منطقة بيل-إير بلوس أنجلوس واقعة اقتحام غريبة، بعد أن اصطدمت سيارة يقودها رجل مسن ببوابة المنزل، محدثة أضرارًا جسيمة في البوابة والحديقة الأمامية. وكانت أنيستون، البالغة من العمر 56 عامًا، داخل المنزل وقت الحادث، لكنها لم تُصب بأذى.

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وبحسب شرطة لوس أنجلوس، فإن المتسلل، الذي يُقدر عمره في السبعينات وله سجل جنائي، اقتحم المنزل بمركبته عبر البوابة، ما استدعى تدخلاً سريعًا من فريق الأمن الخاص بالنجمة، حيث تم توقيفه حتى وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه.


فيما لم تؤكد التحقيقات بعد ما إذا كان الرجل استهدف أنيستون بشكل مباشر، رجحت الشرطة أن يكون الحادث عرضيًا، وفتحت تحقيقًا لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء الاقتحام.


ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل أنيستون لمحاولة اقتحام؛ ففي عام 2015 شهد العقار حادثًا مشابهًا بعد ثلاث سنوات فقط من شرائها له مقابل 20 مليون دولار.

 

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