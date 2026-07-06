حادث مأساوي ينهي حياة إعلامي شاب

ووقع الحادث على طريق ديراب جنوب العاصمة الرياض، أثناء عودته إلى منزله بعد مغادرة مقر عمله، حيث تعرضت مركبته لتصادم عنيف أسفر عن وفاته.
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