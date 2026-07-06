حادث مأساوي ينهي حياة إعلامي شاب

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الوكيل الإخباري- توفي الإعلامي السعودي سعود العتيبي، أحد مقدمي البرامج في قناة الواقع الفضائية، إثر حادث سير مروّع. اضافة اعلان





ووقع الحادث على طريق ديراب جنوب العاصمة الرياض، أثناء عودته إلى منزله بعد مغادرة مقر عمله، حيث تعرضت مركبته لتصادم عنيف أسفر عن وفاته.





