حالة فضل شاكر تثير القلق بعد نقله للمستشفى

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان اللبناني فضل شاكر محركات البحث بعد تأكيد نقله إلى المستشفى العسكري إثر تدهور حالته الصحية داخل محبسه، بعد تسليم نفسه إلى الجيش اللبناني في 5 أكتوبر الماضي لإعادة محاكمته في القضايا المتهم فيها منذ عام 2013.

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وأفادت تقارير بأنه يعاني من ارتفاع حاد في سكر الدم وضغط الدم، إضافة إلى انسداد في شرايين القلب، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة خشية تعرضه لجلطة، وهو ما استدعى نقله لتلقي الرعاية الصحية.



وفي المقابل، نفت محامية الدفاع الدكتورة أماتا مبارك ما تم تداوله بشأن إخلاء سبيله، مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد شائعات وأن ملفه لا يزال قيد الإجراءات القانونية أمام المحكمة العسكرية.