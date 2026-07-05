حالة فضل شاكر تثير القلق بعد نقله للمستشفى

وأفادت تقارير بأنه يعاني من ارتفاع حاد في سكر الدم وضغط الدم، إضافة إلى انسداد في شرايين القلب، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة خشية تعرضه لجلطة، وهو ما استدعى نقله لتلقي الرعاية الصحية.
وفي المقابل، نفت محامية الدفاع الدكتورة أماتا مبارك ما تم تداوله بشأن إخلاء سبيله، مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد شائعات وأن ملفه لا يزال قيد الإجراءات القانونية أمام المحكمة العسكرية.
وكانت المحكمة قد أجلت جلساته بسبب وضعه الصحي، فيما لا يزال يُحاكم على خلفية قضايا مرتبطة بأحداث عبرا عام 2013، مع صدور أحكام سابقة بحقه وإعادة النظر في بعض الملفات بعد تسليم نفسه.
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