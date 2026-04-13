حالة هاني شاكر الصحية تتراجع.. وممثلة تطالب الجمهور بالدعاء له

الوكيل الإخباري- حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم الفنان هاني شاكر في أزمته الصحية، من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام".





واستخدمت دنيا خاصية "الستوري"، ووجهت له دعاء قالت فيه: "اللهم اشف هاني شفاء لا يغادر سقماً، اللهم أذهب عنه كل ألم ومرض، واشرح صدره وطمّن قلبه وارزقه راحة وسكينة لا تزول".



وأضافت: "اللهم اصرف عنه كل شر وعين وحسد، واحفظه بحفظك التام، واجعل له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً، وارزقه سعادة تغمر قلبه وتنسيه كل تعب، اللهم اشفه وعافه عاجلاً غير آجل يا رب العالمين".









