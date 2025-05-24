حالته حرجة.. فنان مصري شهير أصيب بجلطة دماغية للمرة الثانية (صور)

الوكيل الإخباري- أُصيب الفنان المصري عماد محرم بجلطة في المخ للمرة الثانية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وفق ما صرّحت به زوجته لوسائل إعلام ، مناشدة الجمهور الدعاء له: "الجلطة دلوقتي صعبة عليه، وأثرت بشكل كبير على حالته، ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير".

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ورغم أزمته الصحية، رفض محرم فكرة اعتزال التمثيل، مؤكداً أنه "مدمن فن"، ومشيراً إلى أن مثله الأعلى كان الفنان الراحل يوسف شعبان.



وكان محرم قد تعرّض سابقًا لجلطة أثّرت على نطقه، إلى جانب أزمة قلبية حادة في عام 2021 استدعت نقله إلى المستشفى.



ويُعد عماد محرم من أبرز وجوه الدراما والسينما المصرية في السبعينات والثمانينات، واشتهر بدور الشرير في فيلم "العفاريت"، إلى جانب مشاركته في أعمال مثل "الباطنية" و**"الثأر"**.







