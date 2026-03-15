حبس فنان عربي اعتدى على زوجته بالضرب - صورة

وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً متضمناً حبس المتهم 6 أشهر مع كفالة مالية، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت للمدعية بالحق المدني قدره 5 آلاف جنيه، فضلاً عن المصاريف الجنائية ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب محاماة.
وكانت رنا طارق عبد الستار قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب ، ما تسبب في إصابتها بعدة كدمات متفرقة في أنحاء جسدها.
وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابتها بعدد من الكدمات في مناطق مختلفة، بينها الأنف والجبهة اليسرى والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى عرضها على طبيب متخصص في طب العيون لمتابعة حالتها الصحية.
