الخميس 2026-03-05 12:47 م

"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!

"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!
ارشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-   علّقت الفنانة السورية أمل عرفة على المقارنات التي يتداولها الجمهور بين شخصية "فضة" التي قدّمتها في مسلسل "خان الحرير" وشخصية "سماهر" التي تقدمها زميلتها الفنانة كاريس بشار في مسلسل "بخمس أرواح". اضافة اعلان


وقالت أمل في لقاء عبر قناة الثانية السورية إن المقارنة بين الشخصيتين أمر متوقّع، خصوصاً أن شخصية "فضة" أصبحت مرجعية في هذا النوع من الأدوار، مضيفة "المقارنة أكيد مشروعة صارت مرجعية فضة للهجة ولهذا اللون".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أفضل 5 تمرينات منزلية قبل الإفطار في رمضان

منوعات أفضل 5 تمرينات منزلية قبل الإفطار في رمضان

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

أخبار محلية نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

منوعات القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

أخبار محلية كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

منوعات كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق

أخبار الشركات من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق

آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

تكنولوجيا آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

الشاب محمد حكمت علي الجراح رحمه الله

أخبار محلية حزن في المملكة بعد وفاة شاب أردني في روسيا بحادث مؤسف



 






الأكثر مشاهدة