"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!

وقالت أمل في لقاء عبر قناة الثانية السورية إن المقارنة بين الشخصيتين أمر متوقّع، خصوصاً أن شخصية "فضة" أصبحت مرجعية في هذا النوع من الأدوار، مضيفة "المقارنة أكيد مشروعة صارت مرجعية فضة للهجة ولهذا اللون".
-
أخبار متعلقة
-
فيديو.. تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
-
وفاة ممثلة شهيرة- صورة
-
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
-
آخر تطورات حالة هاني شاكر بعد الجراحة الحرجة
-
نور تفجع بوفاة زوجها رجل الأعمال يوسف أنطاكي
-
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
-
عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان
-
تكريم لافت لحياة الفهد بمهرجان لمبدعي الدراما في الكويت