"حتى لو انعرض عليّ ما رح أعمله".. أمل عرفة ترفض دور "سماهر" لكاريس بشار!

11:12 ص

الوكيل الإخباري- علّقت الفنانة السورية أمل عرفة على المقارنات التي يتداولها الجمهور بين شخصية "فضة" التي قدّمتها في مسلسل "خان الحرير" وشخصية "سماهر" التي تقدمها زميلتها الفنانة كاريس بشار في مسلسل "بخمس أرواح". اضافة اعلان





وقالت أمل في لقاء عبر قناة الثانية السورية إن المقارنة بين الشخصيتين أمر متوقّع، خصوصاً أن شخصية "فضة" أصبحت مرجعية في هذا النوع من الأدوار، مضيفة "المقارنة أكيد مشروعة صارت مرجعية فضة للهجة ولهذا اللون".









