حذف الصور يشعل الشائعات حول فنانة شهيرة

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة بين متابعيها، خاصة مع عدم صدور أي تعليق أو إعلان رسمي منها، ما فتح باب التكهنات حول أسباب التغيير.
يُذكر أن مها الصغير سبق أن ارتدت الحجاب ثم تخلّت عنه لاحقاً، وهو ما أثار جدلاً آنذاك. كما أعلن طليقها أحمد السقا انفصاله عنها رسمياً في مايو 2025، بعد زواج استمر 26 عاماً.
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