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حذف الصور يشعل الشائعات حول فنانة شهيرة

ثيسب
مها الصغير
 
الخميس، 11-06-2026 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً غير مؤكدة حول ارتداء الإعلامية مها الصغير الحجاب مجدداً، بعد حذفها جميع الصور والمنشورات من حسابها على إنستغرام.

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وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة بين متابعيها، خاصة مع عدم صدور أي تعليق أو إعلان رسمي منها، ما فتح باب التكهنات حول أسباب التغيير.


يُذكر أن مها الصغير سبق أن ارتدت الحجاب ثم تخلّت عنه لاحقاً، وهو ما أثار جدلاً آنذاك. كما أعلن طليقها أحمد السقا انفصاله عنها رسمياً في مايو 2025، بعد زواج استمر 26 عاماً.

 
 


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