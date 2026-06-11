حذف الصور يشعل الشائعات حول فنانة شهيرة

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً غير مؤكدة حول ارتداء الإعلامية مها الصغير الحجاب مجدداً، بعد حذفها جميع الصور والمنشورات من حسابها على إنستغرام.

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وأثارت هذه الخطوة تساؤلات واسعة بين متابعيها، خاصة مع عدم صدور أي تعليق أو إعلان رسمي منها، ما فتح باب التكهنات حول أسباب التغيير.