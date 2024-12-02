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حذف حساب أنغام من منصة 'أنغامي'... ما القصة؟

ؤريبر
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري-   فوجئ جمهور الفنانة أنغام بمنصة الأغاني الشهيرة "أنغامي" تحذف حسابها من المنصة، حيث يجد كل مَن يبحث عن أغاني أنغام على المنصة رسالة تفيد بأن الصفحة غير متاحة بسبب "حقوق الترخيص"، وهو ما أثار حالة من الاستغراب والقلق بين جمهور الفنانة.

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حجب حساب أنغام على منصة "أنغامي" أثار تساؤلات الجمهور حول مصير ألبوماتها الغنائية، بما في ذلك أحدث ألبوم لها "تيجي نسيب"، الذي يتضمن 12 أغنية مميزة، منها: "هو أنت مين"، و"بقالك قلب"، و"موافقة"، و"خليك معاها".

يُذكر أن حجب الحسابات على منصة "أنغامي" لم يقتصر على أنغام فقط، بل حذفت المنصة أيضاً حسابات لعدد من الفنانين من قبل، بينهم عمرو دياب الذي حُجِبت أغانيه لمدة شهرين كاملين، ما دفعه لإعادة طرحها عبر موقع "يوتيوب".

 

لبنان 24

 

 
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