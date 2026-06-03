حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

وقال رمضان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك، إن جمهور الفيلم رصد ما وصفه بـ"مضايقات" ومحاولات لإجبار المشاهدين على دخول أفلام أخرى، مشيراً إلى وجود تذاكر تحمل أسماء أفلام مختلفة داخل قاعات عرض فيلمه.
وأكد أن موقف جمهوره لا يهدف إلى حماية الفيلم فقط، بل حماية الصناعة الفنية من أي ممارسات تضر بها، معرباً عن استغرابه من استمرار هذه الوقائع، ومطالباً برد رسمي يوضح ما يحدث لفيلمه وجمهوره داخل دور العرض.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة اعلامي عربي بارز - صورة
-
وفاة فنانة شابة بشكلٍ مفاجىء - صورة
-
حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو
-
مع بلوغه الـ 64 عاما.. راغب علامة يُعلن اعتزاله!؟
-
ماذا قالت سهام جلال في آخر منشور لها قبل وفاتها؟
-
تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال
-
تعرّض فنان عربيّ لوعكة صحيّة ودخوله إلى المستشفى
-
وفاة فنانة مصرية شهيرة بشكل مفاجئ - صورة