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حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا

حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا
محمد رمضان
 
الأربعاء، 03-06-2026 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً بعد حديثه عن تعرض فيلم أسد لممارسات غير قانونية داخل دور العرض، مطالباً بفتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الثقافة والجهات المعنية.اضافة اعلان


وقال رمضان، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك، إن جمهور الفيلم رصد ما وصفه بـ"مضايقات" ومحاولات لإجبار المشاهدين على دخول أفلام أخرى، مشيراً إلى وجود تذاكر تحمل أسماء أفلام مختلفة داخل قاعات عرض فيلمه.

وأكد أن موقف جمهوره لا يهدف إلى حماية الفيلم فقط، بل حماية الصناعة الفنية من أي ممارسات تضر بها، معرباً عن استغرابه من استمرار هذه الوقائع، ومطالباً برد رسمي يوضح ما يحدث لفيلمه وجمهوره داخل دور العرض.
 
 


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