حسام حبيب يثير الجدل بتصريحات عن شيرين في "رامز إيلون مصر"

الوكيل الإخباري- وقع المطرب المصري حسام حبيب ضحية لمقلب رامز جلال في حلقة جديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث شهدت الحلقة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المفاجئة حول علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

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خلال المقلب، استغل رامز جلال الموقف ليطرح أسئلة محرجة على حسام بشأن علاقته بشيرين، مما دفعه للاعتراف قائلاً: "أنتِ فوق راسي"، معبرًا عن استمراره في حبها واعتذاره لها. هذا التصريح أثار ضجة كبيرة بين جمهور شيرين، حيث اعتبره البعض تصحيحًا لمسار العلاقة بينهما، في حين رأى آخرون أن حسام يسعى لتحسين صورته أمام الجمهور.



في تعليق له على تصريحات حسام حبيب، قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني لبرنامج "منصات" على قناة سكاي نيوز عربية: "هذا هو حديث حسام حبيب دائمًا، حيث يعبر عن حبه لشيرين، مهما كانت المشاكل بينهما. تصريحاته كانت متزنة رغم اختلافنا على بعض المواقف". وأضاف الكيلاني: "الجدل حول هذه التصريحات يكمن في طريقة طرح الأسئلة في برنامج رامز، فربما استغل رامز الفرصة لتحقيق التريند، وفعلاً انتشر الفيديو بسرعة".



وتابع الكيلاني قائلاً: "نحن لا نعرف الحقيقة بشكل كامل، فكل طرف له رؤيته الخاصة حول ما حدث. شيرين تمر بأزمات صحية ونفسية شديدة، ولا بد أن تتعافى أولاً قبل التفكير في العودة إلى علاقة عاطفية مع حسام".



وأشار الكيلاني في نهاية حديثه إلى أن العودة بين حسام وشيرين تعتمد على تعافيهما النفسي والجسدي بعيدًا عن ضغوط العلاقات الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على حياتهما المهنية والشخصية.

تظل مسألة العلاقة بين حسام وشيرين مفتوحة، والأنظار متجهة نحو ما سيحدث في المستقبل، خاصة في ظل الظروف الصحية والنفسية التي تمر بها شيرين.