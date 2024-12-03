حسام حبيب يدافع عن شيرين عبد الوهاب رغم انفصالهما

الوكيل الإخباري- دخل الفنان حسام حبيب على خط الأزمة التي تسببت فيها طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بحديثها العفوي عن الملحن الراحل محمد رحيم، خلال حفلها بالكويت، والذي أغضب عائلة الفقيد، لا سيما شقيقه الأكبر.



ودافع حبيب عن طليقته شيرين عبدالوهاب، منتقداً الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل، بسبب هجومه على شيرين عقب "زلة اللسان" التي وقعت فيها خلال الحفل عن غير قصد.

اضافة اعلان

واستنكر حسام حبيب، عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، ما قاله طاهر رحيم ضد شيرين، واصطياده لتعبير غير مقصود للتشهير بها، قائلاً: "بعد ظهوره في كل البرامج التلفزيونية، ركّز على زلة اللسان فقط دون أن يلتفت لكونها كرّمت شقيقه وافتخرت بعملها معه، وطلبت من آلاف الحضور في الحفل الدعاء له".



