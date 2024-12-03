حسام حبيب يدافع عن شيرين عبد الوهاب رغم انفصالهما

ودافع حبيب عن طليقته شيرين عبدالوهاب، منتقداً الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل، بسبب هجومه على شيرين عقب "زلة اللسان" التي وقعت فيها خلال الحفل عن غير قصد.
واستنكر حسام حبيب، عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، ما قاله طاهر رحيم ضد شيرين، واصطياده لتعبير غير مقصود للتشهير بها، قائلاً: "بعد ظهوره في كل البرامج التلفزيونية، ركّز على زلة اللسان فقط دون أن يلتفت لكونها كرّمت شقيقه وافتخرت بعملها معه، وطلبت من آلاف الحضور في الحفل الدعاء له".
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