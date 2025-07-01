حسام حبيب يدافع عن شيرين.. وطبيبها يكشف تفاصيل وعكتها

في المقابل، أوضح طليقها حسام حبيب أنها أصرت على إحياء الحفل احترامًا لجمهورها المغربي، رغم حالتها الصحية، مؤكدًا أنها لم تفكر في الأجر أو المكاسب المادية.
كما كشف طبيبها د. نبيل عبدالمقصود أنها أُصيبت بنزلة معوية صباح يوم الحفل، ورغم نصائح الأطباء بإلغاء العرض، تمسكت شيرين بالصعود إلى المسرح وغنّت 23 أغنية كاملة، نافيًا اقتصارها على "البلاي باك".
ياسر قنطوش، محامي شيرين، نفى بدوره وجود أي خلاف مالي مع إدارة المهرجان، وهاجم منتقديها مؤكدًا أنها التزمت بكل تعهداتها وظهرت رغم مرضها، واصفًا إياها بأنها "مارادونا الغناء".
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