الثلاثاء 2025-07-01 11:37 ص
 

حسام حبيب يدافع عن شيرين.. وطبيبها يكشف تفاصيل وعكتها

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شيرين عبدالوهاب
 
الثلاثاء، 01-07-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-  أثار ظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب جدلاً واسعًا، بعد أن بدا عليها الإرهاق والتعب، ما دفع البعض لانتقاد أدائها والغناء بـ"بلاي باك"، وانسحاب عدد من الحضور.

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في المقابل، أوضح طليقها حسام حبيب أنها أصرت على إحياء الحفل احترامًا لجمهورها المغربي، رغم حالتها الصحية، مؤكدًا أنها لم تفكر في الأجر أو المكاسب المادية.


كما كشف طبيبها د. نبيل عبدالمقصود أنها أُصيبت بنزلة معوية صباح يوم الحفل، ورغم نصائح الأطباء بإلغاء العرض، تمسكت شيرين بالصعود إلى المسرح وغنّت 23 أغنية كاملة، نافيًا اقتصارها على "البلاي باك".


ياسر قنطوش، محامي شيرين، نفى بدوره وجود أي خلاف مالي مع إدارة المهرجان، وهاجم منتقديها مؤكدًا أنها التزمت بكل تعهداتها وظهرت رغم مرضها، واصفًا إياها بأنها "مارادونا الغناء".

 

 

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