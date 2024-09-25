حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور

وقال حسام: "على فكرة يا جماعة أنا بهزر.. ده فنان محترم وله جمهور كبير ويقدّم فنًا راقيًا.. وأنا أعتذر له إن كان المزاح زائدًا منّي، أنا فقط كنت أمزح معه لأنه كان زائدًا أيضًا في نقده لي".
وأضاف: "هذا لا ينفي أنه فنان محترم ويقدم فنًا محترمًا.. وأنا أحب أعماله.. هو اجتهد ولكل مجتهد نصيب.. حقك عليّ يا نجم".
وعلى الفور، اعتبر الجمهور أن الرسالة موجهة لتامر عاشور، بعد أزمة بينهما في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب دفاع عاشور عن أسرة شيرين ضد حسام حبيب.
وحينها كتب حسام حبيب: "سمعنا ناس غريبة تتدخل في أمور لا تخصها، ومنهم أشباه فنانين، لا يوجد فنان حقيقي يعطي لنفسه حق التدخل في حياة غيره".
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