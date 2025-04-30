حسام حبيب يعود بألبوم جديد ومسابقة لاكتشاف المواهب

الوكيل الإخباري- بعد غياب دام 8 سنوات، يعود الفنان المصري حسام حبيب بألبوم غنائي جديد يضم 10 أغنيات تُطرح بشكل متتالٍ خلال صيف 2025، بمعدل أغنية كل 3 أيام إلى أسبوع، من بينها "مكتفي" و"غاب الفرح".

اضافة اعلان



ويتزامن الألبوم مع إطلاق حبيب لمسابقة فنية لاكتشاف المواهب عبر "تيك توك"، حيث أبدى سعادته بالإقبال الكبير، مؤكداً أن الفائزين سيشاركونه في الألبوم، وسيُحدَّدوا عبر تصويت الجمهور.



كما يستعد حبيب لتقديم الأغاني الخاصة بالجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، من إخراج طارق العريان.