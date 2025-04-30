حسام حبيب يعود بألبوم جديد ومسابقة لاكتشاف المواهب

ويتزامن الألبوم مع إطلاق حبيب لمسابقة فنية لاكتشاف المواهب عبر "تيك توك"، حيث أبدى سعادته بالإقبال الكبير، مؤكداً أن الفائزين سيشاركونه في الألبوم، وسيُحدَّدوا عبر تصويت الجمهور.
كما يستعد حبيب لتقديم الأغاني الخاصة بالجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان"، من إخراج طارق العريان.
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