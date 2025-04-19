حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

"أنا بحبها وبحترمها، وأحب أشوفها سعيدة دايمًا. معنديش أي مشكلة معاها، وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق".
وفي سياق حديثه، كشف حبيب عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية، معلنًا عن تحضيره لألبوم جديد مكوّن من جزأين، يضم كل جزء خمس أغانٍ، حيث من المقرر طرح الجزء الأول قريبًا، على أن يُطرح الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.
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