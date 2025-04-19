حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، وجّه الفنان حسام حبيب رسالة صادقة إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكد فيها استمرار مشاعره الطيبة تجاهها، معبّرًا عن حبه واحترامه وتمنياته لها بالسعادة والنجاح. وقال:

"أنا بحبها وبحترمها، وأحب أشوفها سعيدة دايمًا. معنديش أي مشكلة معاها، وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق".

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وفي سياق حديثه، كشف حبيب عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية، معلنًا عن تحضيره لألبوم جديد مكوّن من جزأين، يضم كل جزء خمس أغانٍ، حيث من المقرر طرح الجزء الأول قريبًا، على أن يُطرح الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.