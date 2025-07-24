الخميس 2025-07-24 02:43 م
 

حسم الجدل حول خبر وفاة بائع الآيس كريم التركي الشهير محمد دينك

محمد دينك
محمد دينك
 
الخميس، 24-07-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-   تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوفاة بائع الآيس كريم التركي الشهير محمد دينك إثر حادث سير مروّع، ما أثار موجة من الحزن والبلبلة بين محبّيه ومتابعيه حول العالم.اضافة اعلان


لكن مصادر موثوقة ونشطاء مقربين من محمد دينك نفوا صحة هذه الأخبار، مؤكدين أن ما يتم تداوله هو محض إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن محمد دينك يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث.

وفي تصريحات إعلامية، شدد مقربون من دينك على أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى جذب التفاعل وإثارة الجدل دون التحقق من المصادر، داعين المتابعين إلى عدم تداول الأخبار الكاذبة دون الرجوع للمصادر الرسمية.
 
 
gnews

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