حسم الجدل حول خبر وفاة بائع الآيس كريم التركي الشهير محمد دينك

لكن مصادر موثوقة ونشطاء مقربين من محمد دينك نفوا صحة هذه الأخبار، مؤكدين أن ما يتم تداوله هو محض إشاعة لا أساس لها من الصحة، وأن محمد دينك يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث.
وفي تصريحات إعلامية، شدد مقربون من دينك على أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى جذب التفاعل وإثارة الجدل دون التحقق من المصادر، داعين المتابعين إلى عدم تداول الأخبار الكاذبة دون الرجوع للمصادر الرسمية.
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