حسناء تايلاندية تنتزع لقب ملكة جمال العالم 2025 - فيديو

وجاءت إثيوبيا في المركز الثاني (الوصيفة الأولى)، تلتها بولندا، ثم مارتينيك في المركز الرابع، ضمن منافسة قوية جمعت متسابقات من مختلف قارات العالم.
وتأهلت 8 متسابقات كممثلات بارزات لقاراتهن، من بينهن مشاركات من البرازيل، أوكرانيا، الفلبين، وناميبيا.
حضور عربي مشرّف
عربيًا، برزت كل من ندى كوسا (لبنان) ولميس ردسي (تونس) بوصولهما إلى نصف النهائي ضمن أفضل 20 متسابقة على مستوى العالم، في تمثيل لافت يعكس تميز المشاركة العربية هذا العام.
وشهدت فعاليات المسابقة جولات ثقافية وإنسانية استمرت لنحو شهر، ركّزت على إبراز الجوانب الشخصية والإنسانية للمشارِكات، إلى جانب المعايير الجمالية.
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