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حسناء تايلاندية تنتزع لقب ملكة جمال العالم 2025 - فيديو

للاب
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   تُوّجت أوبال سوشاتا من تايلاند بلقب ملكة جمال العالم 2025 في النسخة الـ72 من المسابقة، التي أُقيمت وسط أجواء ساحرة في مدينة حيدر آباد الهندية، حيث سلّمتها التاج الروسية كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم السابقة.

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وجاءت إثيوبيا في المركز الثاني (الوصيفة الأولى)، تلتها بولندا، ثم مارتينيك في المركز الرابع، ضمن منافسة قوية جمعت متسابقات من مختلف قارات العالم.


وتأهلت 8 متسابقات كممثلات بارزات لقاراتهن، من بينهن مشاركات من البرازيل، أوكرانيا، الفلبين، وناميبيا.


حضور عربي مشرّف
عربيًا، برزت كل من ندى كوسا (لبنان) ولميس ردسي (تونس) بوصولهما إلى نصف النهائي ضمن أفضل 20 متسابقة على مستوى العالم، في تمثيل لافت يعكس تميز المشاركة العربية هذا العام.


وشهدت فعاليات المسابقة جولات ثقافية وإنسانية استمرت لنحو شهر، ركّزت على إبراز الجوانب الشخصية والإنسانية للمشارِكات، إلى جانب المعايير الجمالية.

 

 

 

 

لبنان 24 

 
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