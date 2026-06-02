الثلاثاء 2026-06-02 02:26 م

حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

اتت
حسن البلام
 
الثلاثاء، 02-06-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان الكويتي حسن البلام جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تجسيده شخصية المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في أحدث عروضه المسرحية "شوقر دادي"، التي تُعرض تزامناً مع موسم عيد الأضحى.

وظهر البلام في أحد مشاهد المسرحية مرتدياً زياً مستوحى من الإطلالة الشهيرة لـ"كوكب الشرق"، مع الشعر المستعار والنظارة السوداء والمنديل الذي ارتبط بصورتها الفنية، مقدماً أداءً تمثيلياً على أنغام أغنيات من أشهر أعمالها، بينها "سيرة الحب" و"بعيد عنك".

كما استعان العرض بالصوت الأصلي لأم كلثوم، إلى جانب شاشة رقمية عرضت مشاهد لفرقة موسيقية، في إطار استعراضي كوميدي حرص البلام على توثيق جزء منه عبر حسابه على "إنستغرام".

وتباينت ردود الفعل حول المشهد؛ إذ أشاد عدد من المتابعين بقدرة البلام على محاكاة التفاصيل والحركات بأسلوب كوميدي، فيما اعتبر آخرون أن تقليد شخصية بحجم أم كلثوم قد لا يلقى قبولاً لدى بعض محبيها، ما أعاد النقاش حول حدود السخرية الفنية عند تناول رموز الفن العربي.

اضافة اعلان

 



 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 