حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنان الكويتي حسن البلام جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تجسيده شخصية المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في أحدث عروضه المسرحية "شوقر دادي"، التي تُعرض تزامناً مع موسم عيد الأضحى.



وظهر البلام في أحد مشاهد المسرحية مرتدياً زياً مستوحى من الإطلالة الشهيرة لـ"كوكب الشرق"، مع الشعر المستعار والنظارة السوداء والمنديل الذي ارتبط بصورتها الفنية، مقدماً أداءً تمثيلياً على أنغام أغنيات من أشهر أعمالها، بينها "سيرة الحب" و"بعيد عنك".



كما استعان العرض بالصوت الأصلي لأم كلثوم، إلى جانب شاشة رقمية عرضت مشاهد لفرقة موسيقية، في إطار استعراضي كوميدي حرص البلام على توثيق جزء منه عبر حسابه على "إنستغرام".



وتباينت ردود الفعل حول المشهد؛ إذ أشاد عدد من المتابعين بقدرة البلام على محاكاة التفاصيل والحركات بأسلوب كوميدي، فيما اعتبر آخرون أن تقليد شخصية بحجم أم كلثوم قد لا يلقى قبولاً لدى بعض محبيها، ما أعاد النقاش حول حدود السخرية الفنية عند تناول رموز الفن العربي.

