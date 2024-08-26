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حسن الرداد يطرح كليب أغنية "أصيف"

الفنان المصري حسن الرداد
الفنان المصري حسن الرداد
الإثنين، 26-08-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-   طرح الفنان المصري حسن الرداد عبر قناته على موقع "يوتيوب" فيديو كليب جديداً بعنوان "أصيف"، وهي الأغنية التي قدمها ضمن مسرحيته الأخيرة "التلفزيون".

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ونشر الرداد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" مقطعاً من الفيديو كليب وأرفقه بتعليق "أصيف على يوتيوب"، وهي الأغنية التي تحمل كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.


وتعد مسرحية "التلفزيون" أول عمل يجمع بين الرداد وزوجته النجمة إيمي سمير غانم، وعُرضت في موسم الرياض ومهرجان العلمين في نسخته الثانية.


ويشارك في بطولة المسرحية عدد من النجوم من بينهم أوس أوس، محمود حافظ، بدرية السيد، سليمان عيد، وبيومي فؤاد.


تدور أحداث "التلفزيون" حول زوجين يصلهما طرد سحري يجدان نفسيهما داخله، ويتنقلان بين قنواته وتفاصيله، ويتحكم في حياتهما طفل صغير.

 

 

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