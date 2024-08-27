حسن شاكوش يعتذر للشعب التونسي

وكانت نقابة المهن الموسيقية التونسية قد فتحت النار على حسن شاكوش بعدما أعرب الأخير عن استيائه من سوء المعاملة في مطار تونس قرطاج الدولي، مطالبة إياه بالاعتذار الفوري ودون شروط.
وبناءً على ذلك، قرر نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، تحويل شاكوش للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات، لاستيضاح ما حدث ومعرفة أسباب تأخير شاكوش لتقديم اعتذار.
وخاطبه مصطفى كامل ليقوم بتصوير فيديو يعتذر فيه عما بدر منه دون ذكر أي عبارات تخص الواقعة.
وبالفعل، ظهر شاكوش في "لايف" عبر حسابه على إنستغرام، حيث أكد حبه للشعب التونسي واحترامه لهم، مقدماً اعتذاراً رسمياً عما بدر منه وحديثه المسيء عن مطار قرطاج.
ولفت شاكوش إلى أنه لم يقصد الإساءة للشعب التونسي، قائلاً: "أنا بعتذر للشعب التونسي كله وأقول لهم أنتم على رأسي كبيراً كان أم صغيراً."
وتابع شاكوش: "أهلي وناسي ومعروف طبعاً تونس الخضراء وتونس الفن الجميل"، مشيراً إلى أن أصدقائه المقربين في تونس يعلمون جيداً مدى حبه لهذه البلاد.
وأوضح شاكوش أن تونس تمثل بلده الثاني بالنسبة له بعد مصر، مؤكداً أن زيارته الأولى القادمة ستكون لتونس، لإقامة أقوى حفلة هناك، واختتم حديثه بتجديد اعتذاره للشعب التونسي.
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