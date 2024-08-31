حسين فهمي نجم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

الوكيل الإخباري- يكرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الفنان المصري حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ويمنحه جائزة الإبداع الخاصة تقديراً لمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في صناعة السينما المصرية والعربية التي تمتد لأكثر من نصف قرن، وذلك خلال حفل افتتاح دورته الخامسة، التي تقام في الفترة من 6 حتى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل.

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وكشفت إدارة المهرجان عن إقامة "ماستر كلاس" للفنان حسين فهمي على هامش فعاليات المهرجان، وهي فرصة حقيقية له ليتحدث للجمهور وصناع السينما وعشاقها عن أهم ملامح تجربته الإبداعية ومشواره الفني ورؤيته لواقع ومستقبل السينما العربية.



وقالت إدارة المهرجان: "إن تكريم حسين فهمي في هذه الدورة جاء كونه أحد الشخصيات السينمائية التي قدمت الكثير للفن العربي، حيث أوجدت مسيرته مكاناً داخل ذاكرة كل مشاهد للسينما والدراما العربية".



وأعرب فهمي عن سعادته بالتكريم، الذي لا يعتبر احتفالاً بالأفلام فحسب، بل أيضاً يحتفي بالفنانين الذين يصنعونها. وأكد فهمي أنه يعتز كثيراً بدولة المغرب وتطور الحركة السينمائية بها، ويتطلع لمقابلة جمهور المدينة والحديث معهم حول مسيرته السينمائية، مشيراً إلى أنه صور عدداً من الأفلام هناك، مثل فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي".



ويمتلك حسين فهمي مسيرة فنية كبيرة قدم خلالها أكثر من 200 فيلم ومسلسل ومسرحية وعمل إذاعي، وعمل مع أكبر مخرجي السينما المصرية، مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ وهنري بركات ومحمد خان وشريف عرفة وغيرهم، بالإضافة إلى شغله مناصب ثقافية مرموقة، منها رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترتين: الأولى بين 1998 و2001، والثانية بدأت من 2022 ومستمرة حتى اليوم.

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