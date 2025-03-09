حسين فهمي يثير الجدل مجددا حول وفاة سعاد حسني

الوكيل الإخباري- رغم مرور 24 عامًا على وفاة "سندريلا الشاشة العربية" سعاد حسني، لا يزال لغز وفاتها يشغل الكثيرين، وها هو الفنان حسين فهمي يعيد هذا اللغز إلى الواجهة مجددًا. في تصريحاته الأخيرة، استبعد فهمي فرضية الانتحار التي أغلقت التحقيقات حولها منذ عام 2001.

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في لقاء تلفزيوني، كشف حسين فهمي عن تفاصيل اتصال جمعه بالراحلة قبل وفاتها بثلاثة أيام، حيث اتفقا على العمل معًا في مشروع فني بعد عودتها من لندن، وأكد أن سعاد حسني كانت قد سحبت جميع أموالها من هناك وقررت العودة إلى مصر. وأضاف أنه بعد تكريمها في مهرجان السينما، كانت قد رتبت حقائبها للسفر، إلا أن الحادث حال دون ذلك.



وتابع حسين فهمي أن دلائل التحقيقات تشير إلى أن فرضية الانتحار غير ممكنة، مؤكدًا أن جثمان سعاد حسني كان بعيدًا عن الحافة بمقدار خمسة أمتار، مما يعني أنها "قد تكون توفيت قبل أن يتم رميها من أعلى". وأضاف قائلاً: "سعاد لو أرادت الانتحار لكانت اختارت طريقة أسهل".



تجدر الإشارة إلى أن وفاة سعاد حسني في يونيو 2001، بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن، أثارت الكثير من الجدل. وبينما أغلقت الشرطة البريطانية القضية باعتبارها انتحارًا، لا تزال عائلتها والكثير من محبيها يعتقدون أن وفاتها كانت نتيجة جريمة قتل.



سعاد حسني، التي ولدت في 26 يناير 1943، قدمت أكثر من 85 فيلمًا سينمائيًا على مدار مسيرتها الفنية الكبيرة، وما زالت ذكراها حاضرة في قلوب جمهورها حتى اليوم.