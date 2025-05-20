حسين مقدم وإيمان نور الدين يُعلنان طلاقهما بفيديو صادم

في بداية الفيديو، الذي مُنع فيه التعليق، سأل مقدم زوجته: "لوين رايحين هلّق؟"، فأجابته بابتسامة: "رايحين نطلّق". ثم ظهرا مع الشيخ، وقالت إيمان: "جرّبنا الزواج ما مشي الحال، هلّق منجرب الطلاق".
وكان المتابعون قد لاحظوا حذف الصور المشتركة بينهما مؤخرًا، ما أثار الشكوك حول وجود أزمة، قبل أن يُحسم الأمر بالفيديو.
يُذكر أن هذا هو الطلاق الثاني في حياة حسين مقدم، بعد زواجه السابق من الممثلة جوانا كركي، الذي استمر 6 سنوات.
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