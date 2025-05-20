حسين مقدم وإيمان نور الدين يُعلنان طلاقهما بفيديو صادم

الوكيل الإخباري- أثار الممثل اللبناني حسين مقدم وزوجته إيمان نور الدين جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، بعد إعلانهما طلاقهما بطريقة غير تقليدية عبر فيديو نشره مقدم على "إنستغرام"، وظهر فيه الثنائي وهما يوثّقان لحظة الانفصال الرسمية.

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في بداية الفيديو، الذي مُنع فيه التعليق، سأل مقدم زوجته: "لوين رايحين هلّق؟"، فأجابته بابتسامة: "رايحين نطلّق". ثم ظهرا مع الشيخ، وقالت إيمان: "جرّبنا الزواج ما مشي الحال، هلّق منجرب الطلاق".

واختُتم المقطع بإعلان الطلاق رسميًا، مؤكدين أنه تم برضا تام ومن دون أي خلاف.



وكان المتابعون قد لاحظوا حذف الصور المشتركة بينهما مؤخرًا، ما أثار الشكوك حول وجود أزمة، قبل أن يُحسم الأمر بالفيديو.



يُذكر أن هذا هو الطلاق الثاني في حياة حسين مقدم، بعد زواجه السابق من الممثلة جوانا كركي، الذي استمر 6 سنوات.

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