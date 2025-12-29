حصاد 2025.. أفضل 10 أفلام خيال علمي بين صدمة الرعب وحماس الأبطال

فيما يلي أبرز أفلام الخيال العلمي التي جذبت الجمهور عبر السينما أو المنصات الرقمية:
فرانكشتاين (Frankenstein) – من إخراج غييرمو ديل تورو وعرض على نتفليكس، يقدم ملحمة بصرية قاتمة حول تجربة علمية تتحول إلى كارثة، بطولة أوسكار إسحاق وجاكوب إلوردي.
ذا فانتستك 4: الرحلة الأولى (The Fantastic Four: First Steps) – مارفل تقدم نسخة جديدة من عائلة مارفل الأولى، مواجهة ملحمية مع جالاكتوس، بطولة بيدرو باسكال وفانيسا كيربي.
الرماد (Ash) – تجربة خيال علمي مرعبة على كوكب معادٍ، بمزيج من أجواء لافكرافت والموسيقى الإلكترونية، إخراج فلاينج لوتس.
المفترس: قاتل القتلة والأراضي الوعرة (Predator: Killer of Killers & Badlands) – إعادة ابتكار سلسلة Predator عبر مشروعين مختلفين، دموي وإنساني.
بعد 28 عامًا (28 Years Later) – استمرار لسلسلة 28 يوماً لاحقاً، مع رسم بريطانيا مدمرة بعد انتشار فيروس الغضب، عرض على نتفليكس.
سوبرمان (Superman) – رؤية مشرقة للرجل الفولاذي مع رسالة أمل، عرض على HBO Max.
ضائع في ضوء النجوم (Lost in Starlight) – فيلم رسوم متحركة كوري جنوبي رومانسي وخيال علمي، عن رائدة فضاء وموسيقي في مهمة فضائية، إنتاج نتفليكس.
بوغونيا (Bugonia) – خيال علمي كوميدي عن شابين يختطفان رئيس شركة يعتقدان أنه كائن فضائي، بطولة إيما ستون وجيسي بليمونز.
ليلو وستيتش (Lilo & Stitch) – نسخة حديثة من الفيلم الكلاسيكي، مزيج من المؤثرات البصرية والممثلين حول مغامرات ليلو وكائن فضائي.
الأخدود (The Gorge) – فيلم رعب خيال علمي حول مهمتين خطيرتين لحراس مضيق، بطولة مايلز تيلر وأنيا تايلور-غوي، عرض على Apple TV+.
رغم التحديات التي تواجه دور السينما، أثبتت هذه الأفلام أن الخيال العلمي لا يزال قوة مؤثرة في صناعة الترفيه، سواء عبر الشاشات الكبيرة أو المنصات الرقمية.
