حصاد 2025.. أفضل 10 أفلام خيال علمي بين صدمة الرعب وحماس الأبطال

الوكيل الإخباري- شكل عام 2025 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الخيال العلمي على البقاء في صدارة المشهد، وسط تراجع الإقبال على دور العرض وازدهار منصات البث، حيث أثبت هذا النوع السينمائي أنه ما زال قادرًا على طرح أسئلة كبرى حول الذكاء الاصطناعي والوجود البشري، إلى جانب الرعب الكوني والأبطال الخارقين.



فيما يلي أبرز أفلام الخيال العلمي التي جذبت الجمهور عبر السينما أو المنصات الرقمية:



فرانكشتاين (Frankenstein) – من إخراج غييرمو ديل تورو وعرض على نتفليكس، يقدم ملحمة بصرية قاتمة حول تجربة علمية تتحول إلى كارثة، بطولة أوسكار إسحاق وجاكوب إلوردي.



ذا فانتستك 4: الرحلة الأولى (The Fantastic Four: First Steps) – مارفل تقدم نسخة جديدة من عائلة مارفل الأولى، مواجهة ملحمية مع جالاكتوس، بطولة بيدرو باسكال وفانيسا كيربي.



الرماد (Ash) – تجربة خيال علمي مرعبة على كوكب معادٍ، بمزيج من أجواء لافكرافت والموسيقى الإلكترونية، إخراج فلاينج لوتس.



المفترس: قاتل القتلة والأراضي الوعرة (Predator: Killer of Killers & Badlands) – إعادة ابتكار سلسلة Predator عبر مشروعين مختلفين، دموي وإنساني.



بعد 28 عامًا (28 Years Later) – استمرار لسلسلة 28 يوماً لاحقاً، مع رسم بريطانيا مدمرة بعد انتشار فيروس الغضب، عرض على نتفليكس.



سوبرمان (Superman) – رؤية مشرقة للرجل الفولاذي مع رسالة أمل، عرض على HBO Max.



ضائع في ضوء النجوم (Lost in Starlight) – فيلم رسوم متحركة كوري جنوبي رومانسي وخيال علمي، عن رائدة فضاء وموسيقي في مهمة فضائية، إنتاج نتفليكس.



بوغونيا (Bugonia) – خيال علمي كوميدي عن شابين يختطفان رئيس شركة يعتقدان أنه كائن فضائي، بطولة إيما ستون وجيسي بليمونز.



ليلو وستيتش (Lilo & Stitch) – نسخة حديثة من الفيلم الكلاسيكي، مزيج من المؤثرات البصرية والممثلين حول مغامرات ليلو وكائن فضائي.



الأخدود (The Gorge) – فيلم رعب خيال علمي حول مهمتين خطيرتين لحراس مضيق، بطولة مايلز تيلر وأنيا تايلور-غوي، عرض على Apple TV+.



رغم التحديات التي تواجه دور السينما، أثبتت هذه الأفلام أن الخيال العلمي لا يزال قوة مؤثرة في صناعة الترفيه، سواء عبر الشاشات الكبيرة أو المنصات الرقمية.

