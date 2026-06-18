حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

وأوضح أنه لا يرغب في الاستمرار على خشبة المسرح إذا تراجعت قدرته على الأداء أو أصبح غير قادر على تقديم المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.
وأكد الرباعي أنه يفضّل إنهاء مسيرته الفنية وهو في أفضل حالاته، حفاظًا على صورته الفنية ومكانته لدى الجمهور.
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