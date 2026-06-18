الخميس 2026-06-18 04:03 م

حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

بصق
صابر الرباعي
 
الخميس، 18-06-2026 03:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي نيته اعتزال الغناء خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، رغبةً منه في الحفاظ على مستواه الفني وتاريخه.

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وأوضح أنه لا يرغب في الاستمرار على خشبة المسرح إذا تراجعت قدرته على الأداء أو أصبح غير قادر على تقديم المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.


وأكد الرباعي أنه يفضّل إنهاء مسيرته الفنية وهو في أفضل حالاته، حفاظًا على صورته الفنية ومكانته لدى الجمهور.

 
 


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