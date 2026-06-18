حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي نيته اعتزال الغناء خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، رغبةً منه في الحفاظ على مستواه الفني وتاريخه.

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وأوضح أنه لا يرغب في الاستمرار على خشبة المسرح إذا تراجعت قدرته على الأداء أو أصبح غير قادر على تقديم المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.