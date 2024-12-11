حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي

شيرين عبدالوهاب
يترقب الجمهور ظهور النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، لتقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الخاصة بمطربين آخرين، حيث تؤديها شيرين بإحساسها المتفرد كالعادة.
ويضيء أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، مسرح دبي أوبرا في أمسية غنائية استثنائية، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، يقدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية.
وفي السابع والعشرين من ديسمبر 2024، يكون الجمهور على موعد مع قيصر الأغنية العربية، الفنان كاظم الساهر، على مسرح دبي أوبرا، ضمن جولته العالمية "بين الأمس واليوم"، ليقدم خلالها ليلة لا تُنسى مع أشهر أغانيه، التي أذهلت الجمهور جيلًا بعد جيل، وكذلك باقة منوّعة من أغاني ألبومه الجديد "مع الحب".
أما شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم، فتتألق على مسرح دبي أوبرا في لقاء استثنائي مع جمهورها، في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وسط ترقب كبير من الجمهور لليلة من الفرح والإبداع والموسيقى المميزة.
يستعد النجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء ليلة استثنائية ضمن حفل رأس السنة 2025 في دبي، والذي من المقرر إقامته يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمناسبة العام الجديد.
كما يستقبل الفنان السوري ناصيف زيتون عام 2025 بحفل لا يُنسى في فيستيفال أرينا البادية بدبي، يوم 31 ديسمبر، ليقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "بالأحلام"، و"أوقات"، و"مجبور".
وضمن حفل "سبوتلايت لايف" لرأس السنة في دبي، يستمتع الجمهور بحفل مميز مع النجمين اللبنانيين عاصي الحلاني وآدم، لتكون ليلة مليئة بالألحان الساحرة في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، في 31 ديسمبر الجاري.
-
أخبار متعلقة
-
"إنستغرام" يضع أحمد حلمي في ورطة مع الفنانين
-
أزمة زينة واحمد عز الى الواجهة من جديد
-
جمال سليمان يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا
-
بتهمة سرقة مجوهرات زوجة مخرج مصري... الحكم على شخصية معروفة بالحبس
-
"أبو عصام" : تلقيت تهديدات عالية المستوى بسبب هذا الفيديو !
-
بتهمة الإساءة للسادات.. تحرك برلماني ضد محمد رمضان
-
لا يناسب سنها.. هجوم على ياسمين عبد العزيز بسبب إعلان
-
جديد صفعة عمرو دياب.. غرامة 200 جنيه وتعويض