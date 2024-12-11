حفلات ديسمبر.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد في دبي

الوكيل الإخباري- يتوافد نجوم الفن من أنحاء الوطن العربي إلى دبي خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لإحياء العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة 2025، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي.



شيرين عبدالوهاب

يترقب الجمهور ظهور النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، لتقدم خلاله باقة مميزة من أغنياتها الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى باقة من الأغاني الخاصة بمطربين آخرين، حيث تؤديها شيرين بإحساسها المتفرد كالعادة.

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هاني شاكر

ويضيء أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، مسرح دبي أوبرا في أمسية غنائية استثنائية، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، يقدم فيها مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية.

كاظم الساهر

وفي السابع والعشرين من ديسمبر 2024، يكون الجمهور على موعد مع قيصر الأغنية العربية، الفنان كاظم الساهر، على مسرح دبي أوبرا، ضمن جولته العالمية "بين الأمس واليوم"، ليقدم خلالها ليلة لا تُنسى مع أشهر أغانيه، التي أذهلت الجمهور جيلًا بعد جيل، وكذلك باقة منوّعة من أغاني ألبومه الجديد "مع الحب".

نجوى كرم

أما شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم، فتتألق على مسرح دبي أوبرا في لقاء استثنائي مع جمهورها، في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وسط ترقب كبير من الجمهور لليلة من الفرح والإبداع والموسيقى المميزة.

حفلات رأس السنة في دبي

يستعد النجم المصري تامر حسني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء ليلة استثنائية ضمن حفل رأس السنة 2025 في دبي، والذي من المقرر إقامته يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمناسبة العام الجديد.

كما يستقبل الفنان السوري ناصيف زيتون عام 2025 بحفل لا يُنسى في فيستيفال أرينا البادية بدبي، يوم 31 ديسمبر، ليقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "بالأحلام"، و"أوقات"، و"مجبور".

وضمن حفل "سبوتلايت لايف" لرأس السنة في دبي، يستمتع الجمهور بحفل مميز مع النجمين اللبنانيين عاصي الحلاني وآدم، لتكون ليلة مليئة بالألحان الساحرة في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي، في 31 ديسمبر الجاري.