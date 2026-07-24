حفيد جديد لجورج وسوف وهذا إسمه

وقال إنّ "وديع الصغير سيُعيد الدفء والفرحة إلى أجواء العائلة ويحمل اسمًا عزيزًا على قلبه".
وكان وسوف خسر نجله وديع قبل 3 سنوات، إثر مضاعفات صحية ناتجة عن خضوعه لجراحة تكميم المعدة.
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