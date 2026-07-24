حفيد جديد لجورج وسوف وهذا إسمه

الوكيل الإخباري- رُزِقَ حاتم نجل الفنان جورج وسوف، بإبن، أطلق عليه إسم وديع.

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وبحسب ما أشارت قناة "one tv"، فإنّ وسوف كان متحمسًا جدًا للقاء حفيده، وعاش لحظات من الفرح والتأثر.



وقال إنّ "وديع الصغير سيُعيد الدفء والفرحة إلى أجواء العائلة ويحمل اسمًا عزيزًا على قلبه".



وكان وسوف خسر نجله وديع قبل 3 سنوات، إثر مضاعفات صحية ناتجة عن خضوعه لجراحة تكميم المعدة.



