حفيد عادل إمام يعقد قرانه والجميع يتساءل: هل حضر الزعيم؟ - صور

وقام الشيخ معز رمضان بعقد القران، بحضور رامي إمام على المنصة، في حين غاب الفنان الكبير عادل إمام عن المناسبة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية.
وكانت العروس فريدة قد احتفلت بليلة الحنة في دبي برفقة صديقاتها، وانتشرت صور ومقاطع من الحفل عبر المنصات الرقمية، ولاقت تفاعلاً كبيرًا.
يُشار إلى أن عادل، حفيد الزعيم عادل إمام، كان قد أعلن خطبته على فريدة أشرف في يوليو 2023، قبل أن يُعقد قرانهما رسميًا هذا الأسبوع.
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