حقيقة إحالة المخرج محمد سامي إلى الجنايات

وأمرت المحكمة بإحالة سامي، بناء على معطيات القضية التي تورط بها بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإصابته، فضلاً عن السب والقذف.
وفي المقابل، نفى محامي المخرج صحة ما تردد ، مطالباً بتحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن قضية محمد سامي، موضحاً أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح، وأوضح شعبان سعيد أنه تم تحديد جلسة 18 يناير (كانون الثاني) الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة .
وبعد مواجهة النيابة، وجهت التهم للمخرج سامي بتعديه على المدير بالضرب، حيث ركله في منطقة البطن، ولكمه في وجهه.
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