حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي

وفي بيان رسمي، نفى المكتب الإعلامي لأنغام ما تم تداوله، مؤكدًا أن الشائعة لا أساس لها من الصحة. وأوضح البيان أن أنغام ستسافر بالفعل إلى ألمانيا، لكن لإجراء فحوصات طبية تتعلق بالبنكرياس، ولا علاقة للأمر بإصابتها بأي مرض خطير.
وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلاً ناجحًا ضمن افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع مع أغانيها.
-
أخبار متعلقة
-
حقيقة انفصال كريم محمود عبدالعزيز وزوجته آن رفاعي
-
فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزالها تمثيل الدراما التلفزيونية
-
هاني شاكر يرد على انتقادات راغب علامة لـ "الحلم العربي".. وهذا ما قاله عن فضل
-
بعد 22 عاماً من طرحها.. مؤلف أغنية "أخاصمك آه" يلاحق نانسي عجرم قضائياً!
-
لحظات تحبس الأنفاس.. كاتي بيري تنجو من حادث مرعب (فيديو)
-
بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون "الأمير النائم"
-
شاهد أول ظهور لرزان مغربي بعد حادث سقوط السقف
-
استغاثت في بث مباشر.. القبض على المصرية هدير عبدالرازق