حقيقة إصابة أنغام بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة أنغام محركات البحث بعد انتشار شائعة إصابتها بسرطان الثدي وسفرها المرتقب للعلاج، ما أثار قلق جمهورها ومحبيها.

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وفي بيان رسمي، نفى المكتب الإعلامي لأنغام ما تم تداوله، مؤكدًا أن الشائعة لا أساس لها من الصحة. وأوضح البيان أن أنغام ستسافر بالفعل إلى ألمانيا، لكن لإجراء فحوصات طبية تتعلق بالبنكرياس، ولا علاقة للأمر بإصابتها بأي مرض خطير.



وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلاً ناجحًا ضمن افتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع مع أغانيها.