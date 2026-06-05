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حقيقة إصابة يسرا بمرض خطير!

أنباء عن إصابة يسرا بمرض خطير! 04-06-2026 | 10:10
يسرا
 
الجمعة، 05-06-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   بعد انتشار أخبار عن إصابتها بمرض خطير أو ما وصفته بعض المنشورات بـ "سرطان بالدم"، نفت النجمة المصرية يسرا كل ما يتم تداوله، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة. اضافة اعلان



وقالت يسرا: "يا جماعة بطلوا الكلام ده والشائعات دي.. أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة.. وبقول للي ناشر كده عيب."

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم تلقي يسرا مؤشرات طبية تشير إلى شكوك حول إصابتها بمرض خطير، إضافة إلى ادعاءات بأنها أخفت الأمر عن المقربين، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين. 
 
 


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