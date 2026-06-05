حقيقة إصابة يسرا بمرض خطير!

وقالت يسرا: "يا جماعة بطلوا الكلام ده والشائعات دي.. أنا الحمد لله بخير وصحتي كويسة.. وبقول للي ناشر كده عيب."
وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم تلقي يسرا مؤشرات طبية تشير إلى شكوك حول إصابتها بمرض خطير، إضافة إلى ادعاءات بأنها أخفت الأمر عن المقربين، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المتابعين.
-
أخبار متعلقة
-
بعد نقله إلى المستشفى... ممثل شهير يطلّ من قسم العناية المركزة -صورة
-
إعلامية شهيرة تنجو من حادث خطير!
-
وفاة فنان شهير - صورة
-
محمد شاكر ينشر صورة لابنه فضل: مع يلي ما بنيّمني الليل
-
بعد 26 عاماً... فنانة عربيّة تعود إلى عالم الفنّ
-
وفاة ممثل شهير عن عمر 44 عاما - صورة
-
حرب تذاكر ومؤامرات خلف الكواليس.. أزمة فيلم "أسد" تشتعل مجددًا
-
وفاة اعلامي عربي بارز - صورة