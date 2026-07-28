الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

حقيقة ارتباط تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

شثي
تامر حسني
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   نفى الفنان المصري تامر حسني صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن ارتباطه بفتاة مغربية، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.اضافة اعلان


ونقلت مصادر إعلامية أن حسني لم يرتبط بأي فتاة، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم تداول أخبار غير موثقة.

ويُذكر أن تامر حسني كان متزوجًا من بسمة بوسيل، ولهما ثلاثة أبناء، قبل إعلان انفصالهما.
 
 


gnews

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