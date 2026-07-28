حقيقة ارتباط تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

ونقلت مصادر إعلامية أن حسني لم يرتبط بأي فتاة، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم تداول أخبار غير موثقة.
ويُذكر أن تامر حسني كان متزوجًا من بسمة بوسيل، ولهما ثلاثة أبناء، قبل إعلان انفصالهما.
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