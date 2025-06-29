حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر

ورغم انتشار هذه الأخبار على عدد من الصفحات المهتمة بالمشاهير، لم يصدر حتى اللحظة أي تصريح رسمي من بيسان أو محمود لتأكيد أو نفي ما يُشاع، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الشائعات والتكهنات حول حقيقة العلاقة بينهما.
المتابعون لاحظوا أن الثنائي لا يزال يتابع بعضهما على منصات التواصل الاجتماعي، كما لم تتم إزالة صورهما المشتركة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على أن الانفصال—إن صح—قد يكون غير نهائي، أو لم يحدث رسميًا بعد.
وحتى يتم تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة، يبقى الجمهور في حالة ترقّب لأي رد مباشر من أحد الطرفين يكشف حقيقة ما يجري في هذه العلاقة التي لطالما حظيت بمتابعة واسعة عبر الإنترنت.
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