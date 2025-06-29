حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر

الوكيل الإخباري- تصدر اسم اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل قائمة الترند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن خطيبها وصديقها في المحتوى محمود ماهر، في خبر أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة بين المتابعين.

اضافة اعلان



ورغم انتشار هذه الأخبار على عدد من الصفحات المهتمة بالمشاهير، لم يصدر حتى اللحظة أي تصريح رسمي من بيسان أو محمود لتأكيد أو نفي ما يُشاع، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الشائعات والتكهنات حول حقيقة العلاقة بينهما.



المتابعون لاحظوا أن الثنائي لا يزال يتابع بعضهما على منصات التواصل الاجتماعي، كما لم تتم إزالة صورهما المشتركة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على أن الانفصال—إن صح—قد يكون غير نهائي، أو لم يحدث رسميًا بعد.



وحتى يتم تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة، يبقى الجمهور في حالة ترقّب لأي رد مباشر من أحد الطرفين يكشف حقيقة ما يجري في هذه العلاقة التي لطالما حظيت بمتابعة واسعة عبر الإنترنت.