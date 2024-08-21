حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد

الوكيل الإخباري- تسبّب مقطع مصوّر انتشر خلال الساعات الماضية بعنوان "خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد" في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هنا ظهرت في الفيديو وهي ترتدي فستاناً أشبه بفساتين الخطوبة، فيما ارتدى تامر بدلة كاملة وسط احتفال فريق عمل فيلم "ري ستارت" بهما.



أثار التعليق على الفيديو الذي جاء فيه: "خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد وسط الاحتفالات بعيد ميلاده تتصدر التريند... متحمسين لفيلمه 'ريستارت'"، التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر.



وكشف مصدر من داخل الفيلم لـ"لها" أن الفيديو الذي انتشر كان من مشهد خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد في الفيلم، وأن فريق العمل والجمهور الذي كان يتابع التصوير أصرّوا على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان تامر حسني، ولا صحة لما أُشيع عن ارتباط هذين النجمين.



وكان تامر حسني قد نشر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقطعًا مصورًا كشف من خلاله عن مفاجأة أهالي منطقة شبرا في مصر له أثناء تصوير آخر المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي تشاركه في بطولته هنا الزاهد. حيث ظهر أهالي المنطقة وهم يتجمهرون حول تامر ليحتفلوا بعيد ميلاده، في مفاجأة كبيرة له.



وعلّق تامر على الفيديو بالقول: "دا مش تصوير مشهد فرح في الفيلم، دا احتفال من أجمل الاحتفالات اللي حصلتلي في حياتي من شعب شبرا العظيم الجميل الطيب. شكراً لكل أهالي المنطقة اللي احتفلوا بيا إمبارح، بجد فرّحتوني من قلبي وكنت حاسس إني وسط أهلي والله".

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