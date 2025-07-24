حقيقة عودة نادين نسيب نجيم إلى خطيبها ناريك نلربيكيان

وفي بث مباشر عبر قناته على يوتيوب، أشار باسيل إلى أن نادين وناريك حضرا حفل زفاف نجل المصمم العالمي إيلي صعب كلٌ منهما بشكل منفصل، لكنه أكد أنهما كانا معًا في الحفل.
وقال باسيل: "مبارحة كانت معو، وكل يوم معو، وهي اللي بتدفع الفواتير"، في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.
كما انتشر مقطع فيديو من الحفل يُظهر ناريك نلربيكيان وهو يتحدث إلى الفنانة نانسي عجرم، ما زاد من التكهنات حول عودة العلاقة بينه وبين نادين.
ولم تُصدر نادين نسيب نجيم حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه الأخبار.
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