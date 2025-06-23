حقيقة فصل الفنانة هند صبري من نقابة المهن التمثيلية في مصر

وفي رد رسمي، نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن النقابة لم تتخذ أي إجراء ضد هند صبري، وأن "أي قرار بالشطب يتطلب تحقيقًا رسميًا واجتماعًا لمجلس النقابة، وهو ما لم يحدث".
من جانب آخر، دافع عدد من الفنانين المصريين عن هند صبري، مؤكدين على وطنيتها وعلاقتها العميقة بمصر، التي تعززت بعد ارتباطها بزوج مصري وتكوين أسرة، إلى جانب إعلانها سابقًا حصولها رسميًا على الجنسية المصرية.
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