حقيقة ما جرى بين أندريه سكاف وأيمن رضا في المسلسل الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري- أكد الفنان السوري أندريه سكاف أن مشاركته في مسلسل عيلة تعمل عمايل جاءت بعد اقتناعه بفكرة العمل، مشيراً إلى أن اسمه ارتبط بالشخصية بعد اعتذار الفنان أيمن رضا عنها، دون أن يكون طرفاً في تفاصيل المفاوضات.



وشدد سكاف على أن علاقته بأيمن رضا تقوم على الصداقة والاحترام، متمنياً له التوفيق، سواء شارك في العمل أم لا، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات بينهما.



وأوضح أن سبب موافقته السريعة على المسلسل يعود إلى كونه يجمع نجوم الدراما السورية والمصرية، مع خضوعه لتحضيرات وتغييرات في شكله الخارجي لتناسب الشخصية، ما تسبب له بتحسس جلدي بسيط احتاج لعلاج قبل أن يتعافى.



وكشف أن العمل يدور حول شخصيتين سوري ومصري تجمعهما صلة قرابة ثم صراع على ميراث عائلي في إطار اجتماعي كوميدي، مع الإبقاء على باقي التفاصيل سرية حتى العرض.



كما استعاد سكاف ذكرياته مع مصر، مشيراً إلى مشاركته في عرض مسرحية موت فوضوي صدفة ضمن مهرجان المسرح التجريبي، واعتبرها محطة مهمة في مسيرته الفنية.

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