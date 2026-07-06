حقيقة ما جرى بين أندريه سكاف وأيمن رضا في المسلسل الجديد - فيديو

وشدد سكاف على أن علاقته بأيمن رضا تقوم على الصداقة والاحترام، متمنياً له التوفيق، سواء شارك في العمل أم لا، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات بينهما.
وأوضح أن سبب موافقته السريعة على المسلسل يعود إلى كونه يجمع نجوم الدراما السورية والمصرية، مع خضوعه لتحضيرات وتغييرات في شكله الخارجي لتناسب الشخصية، ما تسبب له بتحسس جلدي بسيط احتاج لعلاج قبل أن يتعافى.
وكشف أن العمل يدور حول شخصيتين سوري ومصري تجمعهما صلة قرابة ثم صراع على ميراث عائلي في إطار اجتماعي كوميدي، مع الإبقاء على باقي التفاصيل سرية حتى العرض.
كما استعاد سكاف ذكرياته مع مصر، مشيراً إلى مشاركته في عرض مسرحية موت فوضوي صدفة ضمن مهرجان المسرح التجريبي، واعتبرها محطة مهمة في مسيرته الفنية.
-
أخبار متعلقة
-
شريف منير: أرفض استغلال صوتي وصورتي بالذكاء الاصطناعي بعد وفاتي
-
حادث مأساوي ينهي حياة إعلامي شاب
-
للمرة الثانية… توقف مسلسل هند صبري يثير التساؤلات
-
إطلاق أحدث أعمال جوزيف عطية بعنوان مغروم - فيديو
-
نشاط فني جديد لنادين الراسي بين رسالة إنسانية وعمل مسرحي
-
فنانة لبنانية مشهورة تثير الجدل بفيديو جديد بإطلالة زفاف - فيديو
-
ما حقيقة معاناة الفنان المصري طارق التلمساني المالية بعد شائعات العلاج
-
قصة حياة محمد علي كلاي في مسلسل جديد من Prime Video - فيديو