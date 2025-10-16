حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

لكن برنامج "ET بالعربي" نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن الفنان بخير ولم يُنقل لأي مستشفى، وأنه يتابع بشكل طبيعي الإجراءات القانونية المرتبطة بملف أحداث عبرا.
وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني مؤخرًا، في خطوة وصفت بالمفاجئة، بعد سنوات من الاختفاء داخل مخيم عين الحلوة، حيث واجه ضغوطًا وتهديدات من جماعات متشددة رفضت عودته إلى الساحة الفنية، ما دفعه لاتخاذ قرار مغادرة المخيم واللجوء إلى الدولة.
