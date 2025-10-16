حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنباء عن إصابة الفنان فضل شاكر بوعكة صحية حادة، قيل إنها استدعت نقله إلى أحد مستشفيات وزارة الدفاع، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهوره.

لكن برنامج "ET بالعربي" نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن الفنان بخير ولم يُنقل لأي مستشفى، وأنه يتابع بشكل طبيعي الإجراءات القانونية المرتبطة بملف أحداث عبرا.



وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني مؤخرًا، في خطوة وصفت بالمفاجئة، بعد سنوات من الاختفاء داخل مخيم عين الحلوة، حيث واجه ضغوطًا وتهديدات من جماعات متشددة رفضت عودته إلى الساحة الفنية، ما دفعه لاتخاذ قرار مغادرة المخيم واللجوء إلى الدولة.