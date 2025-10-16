الخميس 2025-10-16 11:58 ص
 

حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

ا
فضل شاكر
 
الخميس، 16-10-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنباء عن إصابة الفنان فضل شاكر بوعكة صحية حادة، قيل إنها استدعت نقله إلى أحد مستشفيات وزارة الدفاع، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهوره.

اضافة اعلان


لكن برنامج "ET بالعربي" نفى صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن الفنان بخير ولم يُنقل لأي مستشفى، وأنه يتابع بشكل طبيعي الإجراءات القانونية المرتبطة بملف أحداث عبرا.


وكان شاكر قد سلّم نفسه للجيش اللبناني مؤخرًا، في خطوة وصفت بالمفاجئة، بعد سنوات من الاختفاء داخل مخيم عين الحلوة، حيث واجه ضغوطًا وتهديدات من جماعات متشددة رفضت عودته إلى الساحة الفنية، ما دفعه لاتخاذ قرار مغادرة المخيم واللجوء إلى الدولة.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تتتت

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يسلم مفاتيح الشقق السكنية وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة.

أخبار محلية تسليم 10 شقق سكنية للأسر العفيفة في أبو علندا

نقود

اقتصاد محلي قرابة 4.7 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

ارشيفية

فلسطين شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه

ا

فن ومشاهير حقيقة نقل فضل شاكر إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

dccd

أخبار الشركات آفاق للطاقة (المناصير للزيوت والمحروقات) تستحوذ على كامل حصص شركة التكنولوجيا المركزية للغاز ( سنترال غاز )

7ه

منوعات اليوم العالمي للغذاء.. مناسبة لتعزيز الوعي ومكافحة الجوع عالميا

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس في الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة