حقيقة وفاة الفنان محمد فؤاد

الوكيل الإخباري- في كلمة مؤثرة خلال حفله الغنائي على المسرح الروماني بقرية مارينا في الساحل الشمالي، أعرب الفنان المصري محمد فؤاد عن حزنه العميق إزاء انتشار الشائعات التي طالته مؤخرًا، واصفًا مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت "متوحشة ومؤذية".

اضافة اعلان



وقال فؤاد إن شائعات وفاته التي تم تداولها بعد ساعات فقط من زفاف ابنته "بسملة"، أثرت عليه نفسيًا بشكل بالغ وسرقت فرحته، مضيفًا:



"في ناس كتبت إني متّ بعد فرح بنتي... شائعة بشعة وقاسية جدًا."

ورغم الألم، أكد فؤاد أن ما يخفف عنه هو أن هذه التصرفات تظل "استثناءات مزعجة"، في مقابل المحبة الصادقة التي يلمسها من ملايين المعجبين، قائلاً:

"في ناس بتحبني بجد، وبيعتبروا نفسهم أعمام وخوال لبنتي."



كلماته الصادقة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي حيّاه على صدقه وعفويته، وعبّر عن تضامنه الكامل معه ضد الحملات المغرضة.