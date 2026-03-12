حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

11:21 ص

أثارت شائعة وفاة الفنان المصري هاني شاكر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد من الصفحات ومنشورات لبعض أصدقائه تعلن وفاته قبل أن يتم حذفها لاحقًا بعد تكذيب الخبر.





ومن بين المنشورات المتداولة ما نشره المنشد محمود التهامي عبر حسابه، إذ كتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الفنان هاني شاكر في ذمة الله»، قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق.



وأوضح التهامي لاحقًا أن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل طمأنهم على الحالة الصحية للفنان، مشيرًا إلى أن خبر الوفاة وصلهم من المنتج محسن جابر، وهو من المقربين من هاني شاكر، قبل أن يتبين عدم صحته.



كما نشر محسن جابر خبر الوفاة عبر حسابه، ثم قام بحذفه بعد التأكد من عدم صحة المعلومات.



من جانبه، نفى الناقد الفني طارق الشناوي الشائعة المتداولة، مؤكدًا أن الخبر غير صحيح، ومتمنيًا الشفاء العاجل للفنان.



وتسببت هذه المنشورات في حالة من الجدل والارتباك بين المتابعين قبل حذفها بعد التحقق من صحتها.



وفي وقت لاحق، أكد مصطفى كامل أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بفضل الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة من الأطباء.



وأضاف أن هاني شاكر من المقرر أن يتوجه خلال الساعات المقبلة إلى فرنسا لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية، وذلك وفقًا لتوصيات الفريق الطبي المعالج.





