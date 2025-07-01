حقيقة وفاة الممثل السوري اسعد فضة

الوكيل الإخباري- تصدر خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية شائعة وفاة الممثل السوري القدير أسعد فضة عن عمر يناهز 87 عامًا، دون صدور أي بيان رسمي من عائلة الفنان أو تعليق من زملائه في الوسط الفني.

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وكانت نقابة الفنانين السوريين قد نفت سابقًا هذه الشائعة، وطمأنت الجمهور على صحة أسعد فضة، مؤكدة أنه بخير ويعيش فترة راحة.



يُذكر أن أسعد فضة كشف قبل أيام أسباب غيابه الطويل عن الساحة الفنية، مشيرًا إلى أنه يعيش حاليًا فترة راحة، ويتطلع إلى العودة للأعمال الفنية بطريقة مدروسة ومنظمة، معربًا عن أمله في لقاء الجمهور السوري قريبًا.