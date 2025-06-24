الثلاثاء 2025-06-24 09:58 م
 

حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف

الفنان رشيد عساف
الفنان رشيد عساف
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-  نفى نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي وفاة الفنان السوري رشيد عساف اليوم الثلاثاء اثر جلطة قلبية.

وقال العبادي لـ "الوكيل الاخباري" ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة مبينا ان الفنان رشيد عساف بحالة صحية جيدة.

وأقام الفنان رشيد عساف في الاردن سابقا وهو يقيم حاليا في سوريا وقد شارك بأعمال فنية أردنية كثيرة وأشهرها "راس غليص".

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ونفت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان رشيد عساف، مؤكدة انه بحالة صحية جيدة.

وبدأ الفنان رشيد عساف حياته الفنية في السبعينات من خلال مشاركته في المسرح القومي، انتقل بعدها إلى السينما. ومن ثم إلى التلفزيون حيث تتالت أعماله الدرامية، انتسب الفنان رشيد عساف إلى نقابة الفنانين في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1975.

 
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