حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف

الوكيل الإخباري- نفى نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي وفاة الفنان السوري رشيد عساف اليوم الثلاثاء اثر جلطة قلبية.



وقال العبادي لـ "الوكيل الاخباري" ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة مبينا ان الفنان رشيد عساف بحالة صحية جيدة.



وأقام الفنان رشيد عساف في الاردن سابقا وهو يقيم حاليا في سوريا وقد شارك بأعمال فنية أردنية كثيرة وأشهرها "راس غليص".

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