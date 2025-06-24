حقيقة وفاة الممثل رشيد عساف

وقال العبادي لـ "الوكيل الاخباري" ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة مبينا ان الفنان رشيد عساف بحالة صحية جيدة.
وأقام الفنان رشيد عساف في الاردن سابقا وهو يقيم حاليا في سوريا وقد شارك بأعمال فنية أردنية كثيرة وأشهرها "راس غليص".
وبدأ الفنان رشيد عساف حياته الفنية في السبعينات من خلال مشاركته في المسرح القومي، انتقل بعدها إلى السينما. ومن ثم إلى التلفزيون حيث تتالت أعماله الدرامية، انتسب الفنان رشيد عساف إلى نقابة الفنانين في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1975.
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